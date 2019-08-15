Экономика
Walmart не Macy’s, но кто знаетFinancial One 06:33
Сильно помогла вчерашнему провалу на рынке и нефть, которая провалилась более чем на 3% после выхода обескураживающих данных по ее запасам, которые вопреки ожиданиям большинства аналитиков выросли на 1,58 млн баррелей вместо того чтобы сократиться в соответствии с прогнозом на 2,78 млн баррелей.
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Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе
На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
Обновлено в 07:15
Кино
Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Обновлено в 05:57
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Названо самое опасное ядерное оружие США
В издании Popular Mechanics считают, что крылатая ракета SLAM, способная лететь на низкой высоте со сверхзвуковой скоростью и оснащенная ядерной энергетической установкой, представляет собой наиболее опасное оружие США.
Обновлено в 02:58
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Здоровье
В Челябинской области появилась третья площадка для санавиации
На территории районной больницы села Кунашак смогут садиться вертолеты для спасения пациентов В Челябинской области в селе Кунашак открылась вертолетная площадка для санитарной авиации.
Обновлено в 07:55
Общество
Россия победила в «Авиадартсе» на АрМИ-2019
Российские летчики победили в конкурсе "Авиадартс" на Армейских международных играх в 2019 году, сообщает в четверг пресс-центр игр.
Обновлено в 08:22
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до 28%
После объявления пенсионной реформы рейтинг партии «Единая Россия» обвалился до отметки в 28%.
Обновлено вчера в 04:30
Космос
В США сообщили о взрыве европейской ракеты на земной орбите
ВВС США засекли взрыв третьей ступени европейской ракеты-носителя Ariane 4. Об этом сообщается в официальном аккаунте 18-й эскадрильи космического контроля Военно-воздушных сил США в социальной сети Twitter.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
«Не узнать»: Татьяна Буланова взбудоражила Сеть отпускным фото
Бейсболка и солнцезащитные очки — фанаты не сразу узнали любимую певицу.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Политика
У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана
"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Политика
Лётчик-испытатель прокомментировал аварийную посадку А321
Обновлено в 07:16
Футбол
Агент Озила провел переговоры с клубом MLS
По данным The Washington Post, агент Озила ведет переговоры с американским клубом о переходе своего клиента.
Обновлено в 05:34
Технологии
«Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье
В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.
Обновлено в 07:25
Игры
Вышел трейлер новой игры Need for Speed Heat
На YouTube-канале компания EA разместила ролик новой части Need for Speed Heat из гоночной серии.
Обновлено в 03:30
Киберспорт
Призовой фонд The International 2019 превысил $ 33 млн
Несколько минут назад общий призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 превысил отметку в $ 33 млн.
Обновлено вчера в 23:55