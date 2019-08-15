Инверсия кривых доходности сигнализирует о коренном переломе на рынках.

В такие моменты начинаются медвежьи рынки

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Происшествия Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

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Происшествия Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.

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