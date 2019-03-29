WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в ЭфиопииИзвестия 06:16

с чего всё началось

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).

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Политика Медведев уверен, что США никогда не отменят санкции в отношении России США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.

Общество Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

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