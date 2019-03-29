Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в ЭфиопииИзвестия 06:16

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
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с чего всё началось
Эксперты, расследующие катастрофу Boeing 737 MAX в Эфиопии, пришли к выводу о том, что стало причиной катастрофы, пишет The Wall Street Journal
 со ссылкой на информированные источники.
РБК03:53

Подробнее о событии

Эксперт оценил влияние автоматики на полеты Boeing 737

Известия08:19

Стало известно, из‐за какого сбоя разбился Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Телеканал 360°05:13

Названа вероятная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Взгляд.ру02:29

WSJ узнала содержание доклада о причинах падения Boeing 737 MAX в Африке

РБК03:53

WSJ: причиной катастрофы эфиопского Boeing мог стать сбой в бортовой системе MCAS

ТАСС03:51

WSJ узнал о сбое в бортовой системе Boeing перед катастрофой в Эфиопии

Газета.Ru04:18

СМИ узнали предварительные причины катастрофы эфиопского Boeing

Говорит Москва03:47
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Экономика

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Экс-губернатор Ишаев доставлен в суд

Обновлено вчера в 10:28
Игры

Медведев возмутился недостоверностью истории в иностранных видеоиграх

Иностранные разработчики компьютерных игр регулярно допускают неточности при воссоздании исторических сюжетов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:17
Политика

Медведев уверен, что США никогда не отменят санкции в отношении России

США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.
Обновлено в 09:21
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Общество

В Новой Москве открылся новый завод

Обновлено в 08:03
Технологии

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида

Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Футбол

Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине

"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Обновлено в 05:00
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Политика

Саамы Мурманской области пожаловались в ООН на дискриминацию

Представители проживающего в Мурманской области народа саамы обратились в ООН с жалобой на региональное правительство.
Обновлено в 08:56
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

В Сети появилось видео с хромбуком Google Atlas

Ранее в Сети уже появлялись публикации о Google Atlas, однако о каких-либо подробностях не сообщалось.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Монтаж самой крупной в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов был начат на предприятии "Авиастар-СП" в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:40
Наука

Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху

Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Гриценко пообещал за каждого погибшего бойца ВСУ убивать 10 ополченцев

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что необходимо перенимать опыт Израиля по ведению боевых действий В интервью порталу "Цензор.НЕТ" кандидат в президенты Украины пообещал в случае своей победы ужесточить военную операцию в Донбассе.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян

Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.
Обновлено в 09:17
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Футбол

ФК «Локомотив» при Кикнадзе завершил аудит, начатый три месяца назад

Ранее Кикнадзе был генеральным директором телеканала "Спорт", позднее переименованного в "Россию-2", а также генеральным директором АНО "Спортивное вещание", ответственной за создание национального телевизионного HD-сигнала для трансляций летней Универсиады-2013 в Казани и зимних Олимпийских игр в Сочи.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»

Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Политика

Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка

Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3

Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже в пользу России

Прокуратура Швеции освободила подозреваемого в незаконной разведдеятельности, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:00
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
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