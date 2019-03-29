WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в ЭфиопииИзвестия 06:16

с чего всё началось

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).

Политика Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.

Происшествия Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои "Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.

Происшествия Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Мину времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Москве Находку сделали рабочие-строители по адресу: Складочная улица, вл. 6. Как сообщает агентство «Москва», обнаруженным предметом оказалась мина времен Великой Отечественной войны.

Авто Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.

Политика Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели В России не будет регулирования интернета, как в Китае, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Происшествия Защита обжаловала арест Михаила Абызова Защита бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, сообщает пресс-служба Басманного суда.

Происшествия В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.

Технологии Несколько VPN-сервисов отказались выполнять требования Роскомнадзора Отказом на требование Роскомнадзора о подключении к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) ответили представители сервисов OpenVPN, VyprVPN, VPN Unlimited и TopGuard 29 марта, сообщают Ведомости.

Политика Порошенко обвинил Коломойского в мести Украине Порошенко считает, что мотив действий Коломойского — месть государству за национализацию "ПриватБанка", которая состоялась в 2016 году.

Политика В Кремле внимательно следят за протестами в Ингушетии — Песков В Кремле внимательно следят за протестными акциями в Ингушетии. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.

Энергетика Нефть Brent движется к $69 за баррель К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на 83 цента, до $68,65 за баррель. Нефть WTI выросла на $1,14, до $60,44 за баррель.

Политика Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

Армия и оружие Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом Монтаж самой крупной в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов был начат на предприятии "Авиастар-СП" в ноябре прошлого года.

Экономика «Россети» направят 3 миллиарда рублей на цифровизацию Сибири Прибыль компании «МРСК Сибири» в 2018 году составила сумму в 0,8 миллиарда рублей, потери электроэнергии в сетях снизились до 7,81 процента, а средняя длительность перерыва электроснабжения сократилась на 21,4 процента.

Шоу-бизнес Ольга Бузова в облегающем боди показала роскошное тело Ольга Бузова в облегающем боди показала роскошное тело Телеведущая продемонстрировала поклонникам свои прелести.

Армия и оружие Минобороны показало галлюциногенный щит Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Футбол В сети появилось фото мяча Лиги чемпионов на следующий сезон Новый мяч Лиги чемпионов 2019/2020 появится в свободной продаже в августе и будет стоить 150 евро.

Общество В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов "Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Авто Внешним видом автомобилей Rolls-Royce займется Кабан Шеф-дизайнером Rolls-Royce назначен Йозеф Кабан, который с 2017 года отвечал за внешность гражданских автомобилей BMW.