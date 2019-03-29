Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в ЭфиопииИзвестия 06:16
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
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Эксперты, расследующие катастрофу Boeing 737 MAX в Эфиопии, пришли к выводу о том, что стало причиной катастрофы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.РБК03:53
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