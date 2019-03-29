WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в ЭфиопииИзвестия 06:16

с чего всё началось

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).

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Происшествия Экс-министра строительства Ростовской области отправили в СИЗО Экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов пробудет два месяца в СИЗО.

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