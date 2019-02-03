WSJ узнала об отказе Deutsche Bank выдать кредит компании ТрампаРБК 21:03

Deutsche Bank в марте 2016 года отклонил просьбу компании Trump Organization, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу, увеличить кредит. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Происшествия В Индии при сходе поезда с рельсов погибли шесть человек Ранее сообщалось, что в Анкаре с рельсов сошёл скоростной поезд, в результате инцидента погибли девять человек, ещё 84 пострадали.

Политика На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб, соответствующее заявление она сделала в ходе дебатов в эфире радио "Новое время".

Общество В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.

Общество В больнице Латакии открылась детская игровая комната Детская игровая комната появилась в университетском госпитале "Тишрин" в Латакии благодаря содействию русской общины в Сирии и гуманитарных фондов, рассказала РИА Новости председатель координационного совета ассоциации российских соотечественников в Сирии Елена Мохаммад.

Авто Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.

Происшествия Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.

Общество На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Происшествия Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве Драка произошла на открытии нового филиала Harat's Pub в Москве, в ходе которой погиб посетитель заведения.

Политика СМИ узнали, что Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться во Вьетнаме По данным издания, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля в Дананге для обсуждения торговых вопросов.

Политика Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).

Армия и оружие Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье уничтожила артиллерийскую установку сирийской армии на востоке страны.

Происшествия Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.

Общество Сурок Фил предсказал ранний приход весны Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.

Происшествия Опубликовано видео взрыва метеорита в Кубе Предположительно, в небе над кубинской провинцией взорвался метеорит.

Происшествия В США самолет трижды за день возвращался в аэропорт из-за сбоев Из-за технических неполадок борт Hawaiian Airlines, который должен был совершить перелет из Лос-Анджелеса на остров Мауи, три раза за день возвращали в аэропорт вылета.

Происшествия Младенца, спасенного в Магнитогорске, готовят на выписку Отец спасенного в Магнитогорске ребенка рассказал, когда могут выписать из больницы сына.

Общество В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты Нидерланды планируют запретить использование мобильных телефонов во время езды и определить штраф в размере 109 долларов.

Происшествия Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.

Авто Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.

Происшествия В штате Мэриленд в результате ДТП погибли пятеро детей Пятеро детей погибли, еще два человека получили травмы в автокатастрофе, которая произошла в субботу в штате Мэриленд.

Общество Канадец выиграл в лотерею более 20 миллионов долларов Сообщается, что житель провинции Квебек выиграл 26 миллионов 600 тысяч канадских долларов, что эквивалентно сумме в 20 миллионов 300 тысяч долларов США, в рублях же эта сумма составляет более 1 миллиарда 330 миллионов рублей.