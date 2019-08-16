Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить ГренландиюРИА Новости вчера в 18:49
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
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Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Появилось несколько видео аварийной посадки самолета в Жуковском
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью туристов
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Минэкологии Московской области: Аэропорт «Жуковский» окружен реками и озёрами, где обитают чайки
Обновлено в 02:50
Футбол
«Зенит» может заплатить за Караваева 3 млн евро
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У
Минобороны РФ рассматривает возможность включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков взамен автомата Калашникова АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Героев признал весь мир. Что западные СМИ пишут о посадке А321
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов
Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Архарова родила первенца
Актриса Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 13:42
Футбол
В «Уфе» рассказали о намерении обыграть «Ростов»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в стартовавшем сезоне РПЛ «Ростов» способен побороться за путевку в еврокубки.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Десятилетний мальчик в Омске провалился яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, который никто не устранял несколько дней, и получил множественные ожоги.
Обновлено в 00:26
Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова
15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Политика
Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе
Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной).
Обновлено вчера в 16:09
Финансы
Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США
Впервые с мая 2017 года страна стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай, который располагает госбумагами США на сумму 1,11 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.
Обновлено в 01:04
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В ДТП в Туве погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Гаджеты
В iPhone 11 появится OLED-экран от Samsung Galaxy Note10
Появилась информация о том, что iPhone 11 обзаведется OLED-дисплеем, каковым обладает смартфон Galaxy Note10.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро
По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
Обновлено вчера в 16:03
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Общество
В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах
Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Общество
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54