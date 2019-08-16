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Общество В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.