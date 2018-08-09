WSJ узнала о возможном появлении в США гигантской оборонной компанииВедомости 09:47

с чего всё началось

Две крупные американские компании военно-промышленного комплекса – Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. По данным издания, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.

WSJ узнала о возможном появлении в США гигантской оборонной компании

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