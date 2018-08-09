Армия и оружие
WSJ узнала о возможном появлении в США гигантской оборонной компанииВедомости 09:47
Две крупные американские компании военно-промышленного комплекса – Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. По данным издания, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни.
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Компании United Technologies и Raytheon, которые работают в аэрокосмической и оборонной отраслях промышленности, ведут переговоры об объединении, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Коммерсантъ02:21
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