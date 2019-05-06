WSJ узнала о возможном отказе Китая от торговых переговоров с СШАРБК вчера в 23:50

Неназванные представители китайских властей считают, что Пекин не склонится под давлением. Отказавшись от переговоров Китай выполнит свое обещание не вести переговоры под угрозой, отмечает WSJ. Ранее Трамп сообщил, что в пятницу, 10 мая, США повысят до 25% пошлины на ряд китайских товаров.

WSJ узнала о возможном отказе Китая от торговых переговоров с США

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Происшествия Названы причины аварии самолета в Шереметьево Напомним, как ранее писала «Живая Кубань» сегодня в аэропорту Шереметьево приземлился горящий пассажирский самолет.

Происшествия В Китае раскрыт крупный эпизод контрабанды нефтепродуктв на $189,55 млн Китайские власти арестовали 43 подозреваемых по делу о контрабанде крупной партии нефтепродуктов общей стоимостью 1,27 млрд юаней ($189,55 млн), сообщили в Генеральной администрации таможни КНР, передает 5 мая агентство Синьхуа.

Армия и оружие Израиль и Палестина договорились о прекращении огня Израилиь и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.

Происшествия Орбакайте вспомнила, как приземлилась на Superjet со второй попытки «Недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки», — написала Орбакайте на своей странице в Instagram.

Армия и оружие В Донбассе обезвредили группу украинских диверсантов По словам Басурина, ополченцы ДНР эвакуировали получившего ранения украинского диверсанта.

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Футбол Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».