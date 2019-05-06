Политика
WSJ узнала о возможном отказе Китая от торговых переговоров с СШАРБК вчера в 23:50
Неназванные представители китайских властей считают, что Пекин не склонится под давлением. Отказавшись от переговоров Китай выполнит свое обещание не вести переговоры под угрозой, отмечает WSJ. Ранее Трамп сообщил, что в пятницу, 10 мая, США повысят до 25% пошлины на ряд китайских товаров.
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СМИ: Китай может отменить торговые переговоры с США из-за угроз Трампа
Российская газетавчера в 23:53
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Названы причины аварии самолета в Шереметьево
Напомним, как ранее писала «Живая Кубань» сегодня в аэропорту Шереметьево приземлился горящий пассажирский самолет.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Стала известна возможная причина возгорания самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Премьер Эстонии оценил учения НАТО недалеко от российских границ
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас посетил учения НАТО "Весенний шторм" и высоко их оценил.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Берлине вандалы осквернили памятник «Скорбящая мать»
Обновлено вчера в 14:57
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В Китае раскрыт крупный эпизод контрабанды нефтепродуктв на $189,55 млн
Китайские власти арестовали 43 подозреваемых по делу о контрабанде крупной партии нефтепродуктов общей стоимостью 1,27 млрд юаней ($189,55 млн), сообщили в Генеральной администрации таможни КНР, передает 5 мая агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израилиь и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Орбакайте вспомнила, как приземлилась на Superjet со второй попытки
«Недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки», — написала Орбакайте на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
В Донбассе обезвредили группу украинских диверсантов
По словам Басурина, ополченцы ДНР эвакуировали получившего ранения украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 10:49
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено вчера в 18:07
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Природный пожар перекинулся на заповедник «Хакасский»
Обновлено в 00:42
Авто
Maserati никогда не откажется от ДВС
Maserati может сконцентрироваться на выпуске электрифицированных автомобилей, но его модельная линейка никогда не останется без ДВС.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Появилось видео пожара в салоне SSJ-100
Обновлено в 01:13
Здоровье
Семимесячную девочку спасет внутривенное питание
Жанна собирается даже судиться с чиновниками за эту внутривенную еду, но, даже если выиграет, еда поступит нескоро.
Обновлено вчера в 18:07
Космос
Красноярские ученые раскритиковали космическую диету НАСА
Красноярские ученые назвали диету НАСА, предназначенную для дальних космических полетов, трудновыполнимой, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Общество
6 и 7 мая в Москве ожидается июльская жара
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об июльской температуре 6 и 7 мая - около +25 градусов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Глава Минтранса прибыл в Шереметьево после аварийной посадки самолета
Глава Минтранса Евгений Дитрих выехал в аэропорт Шереметьево после аварийной посадки самолета Москва - Мурманск.
Обновлено вчера в 13:47
Технологии
Российские стартапы могут выиграть гранты на технологии для кружков НТИ до 20 млн рублей
Победители смогут выиграть гранты на создание технологий для кружков в размере до 20 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.
Обновлено вчера в 22:10
Музыка
Победителей «Битвы хоров» определили на Ставрополье
Гран-при конкурса присудили народному ансамблю "Хуторок", а приз зрительских симпатий – команде музыкантов из Ставропольского краевого колледжа искусств.
Обновлено в 00:20
Футбол
Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола
Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Обновлено вчера в 19:07