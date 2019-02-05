Энергетика
WSJ узнала о снижении экспорта нефти из Венесуэлы из-за санкций СШАТАСС 17:19
Экспорт венесуэльской нефти резко снизился за последнее время из-за действия санкций США, что приближает нефтепромышленность Венесуэлы к краху и грозит серьезными последствиями для мировых рынков. Такая оценка дана в статье The Wall Street Journal.
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Снижение экспорта нефти из Венесуэлы грозит мировым рынкам проблемами: WSJ
Центр энергетической экспертизы19:55
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