Энергетика
WSJ узнала о снижении экспорта нефти из Венесуэлы из-за санкций СШАТАСС вчера в 17:19
Экспорт венесуэльской нефти резко снизился за последнее время из-за действия санкций США, что приближает нефтепромышленность Венесуэлы к краху и грозит серьезными последствиями для мировых рынков. Такая оценка дана в статье The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Экспорт венесуэльской нефти после введения санкций США против госкомпании PDVSA резко сократился, действия Белого дома подталкивают нефтяную промышленность страны к краху и угрожают оказать на мировые рынки куда большее воздействие, чем ожидалось ранее, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на мнение специалистов.РБКвчера в 19:13
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