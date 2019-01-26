WSJ узнала о секретном плане США по поддержке смены власти в ВенесуэлеВедомости 04:35

с чего всё началось

Пенс позвонил Гуайдо и пообещал, что США поддержат его, если тот объявит себя президентом страны вместо Николаса Мадуро.

WSJ узнала о секретном плане США по поддержке смены власти в Венесуэле

Политика Политика В Германии осудили празднование снятия блокады Ленинграда Журналистка издания Sueddeutsche Zeitung в статье заявила, что годовщина снятия блокады в России превратилась в неуместное торжество, и выступила против военного парада.

Спорт Спорт Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что на чемпионате Европы могла остаться ни с чем, поэтому она рада серебряной медали.

Музыка Музыка Умер композитор и дирижер Мишель Легран Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.

Происшествия Происшествия Свидетеля по делу Никиты Белых призвали в СКР Кстати, само уголовное дело в отношении Никиты Белых было возбуждено после задержания в 2015 году сотрудниками ФСБ бизнесмена Альберта Ларицкого, который с 2008 до 2013 год числился членом совета директоров АО НЛК, но, как считали контрразведчики, являлся фактическим владельцем предприятия.

Общество Общество МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве

Технологии Технологии Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.

Общество Общество Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ Компания Google проигнорировала требование Южного федерального университета (ЮФУ) исключить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка "выдающихся выпускников Ростовского государственного университета".

Происшествия Происшествия Жертвами прорыва дамбы в Бразилии стали 50 человек В бразильском штате Минас-Жерайс в результате прорыва дамбы, которая сдерживает воду с отходами металлургической промышленности, погибли по меньшей мере 50 человек.

Авто Авто Составлен топ-5 самых беспроблемных иномарок на российском рынке

Происшествия Происшествия Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.

Общество Общество Названы регионы России с самым грязным воздухом Забайкальский край стал лидером рейтинга регионов России с самым грязным воздухом.

Общество Общество В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда Санкт-Петербург 27 января отметит 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Кино Кино Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год В Москве прошла церемония национальной кинематографической премии «Золотой Орел» за 2018 год.

Авто Авто Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.

Политика Политика Банк Англии отказался выдать золото Николасу Мадуро Николас Мадуро запросил у банка Англии 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Банк отказал президенту Венесуэлы.

Авто Авто Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор Несмотря на недавний выход Mitsubishi Eclipse Cross, японский автопроизводитель успел подготовить ряд обновлений для компактной модели.

Общество Общество Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.

Авто Авто В Сети появились первые фотографии электрокара BMW i4 Баварский электрокар должен составить конкуренцию Tesla Model 3. В интернете появились первые фотографии новой модели BMW — электрокара i4.

Происшествия Происшествия Полиция отправила броневики к Триумфальной арке из-за «желтых жилетов» Полиция стянула бронетехнику к Триумфальной арке в Париже перед началом очередной акции протеста "желтых жилетов", передает BFM TV.

Гаджеты Гаджеты Новые смартфоны Nokia представят 24 февраля В следующем месяце главной новинкой компании на выставке станет смартфон Nokia 9 PureView.

Наука Наука Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.

Космос Космос Роскосмос и РАН разрабатывают нацпроект по защите Земли от астероидов В госкорпорации Роскосмос вместе с РАН принялись за разработку национального проекта, нацеленного на защиту планеты от различных космических объектов.

Армия и оружие Армия и оружие Стало известно, как тяжелый беспилотник «Охотник» может прорывать ПРО

Единоборства Единоборства Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.

Происшествия Происшествия Золото пропало из-под носа у ФСБ Решением Дальневосточного окружного военного суда мерой пресечения для Константина Костенко был назначен домашний арест.

Происшествия Происшествия Спор из-за намордника закончился дракой с полицейским в Новосибирске

Происшествия Происшествия Лайнер экстренно прервал взлет в аэропорту Шереметьево