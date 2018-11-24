Саудовская Аравия и ОПЕК двигаются к компромиссу между реализацией политики, которая не приведет к росту цен на нефть, в угоду США и сокращением добычи нефти для балансировки перенасыщенного предложением рынка. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

WSJ узнала о плане Эр-Рияда и ОПЕК сдержать падение цен на нефть

Энергетика Энергетика За восемь лет Югра в 2,6 раза снизила объемы сжигания ПНГ В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 2010 года в 2,6 раза снизились объемы сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).

Энергетика Энергетика Цены на большинство видов топлива повышаются на АЗС Белоруссии Розничные цены на автомобильное топливо, за исключением бензина АИ-92, с 25 ноября в очередной раз вырастут в Белоруссии на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".

Энергетика Энергетика На Украине запретили операторам накручивать цены на газ Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла «Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.

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Энергетика Энергетика Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии

Энергетика Энергетика Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.

Энергетика Энергетика Запасы кончаются. Украине грозят веерные отключения света По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины подошла к кризисной черте и готова к внедрению графика аварийных отключений на 1400 МВт Причинами коллапса эксперт назвал провал антрацитовых блоков из-за проблем с топливом и низкого тарифа, нежелание ТЭС работать из-за низких тарифов и ненадёжность атомной генерации.

Энергетика Энергетика Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.

Энергетика Энергетика Кудрин: падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев "Может оно несколько месяцев продлиться", - отметил Кудрин в кулуарах конференции, организованной ЕАБР.

Энергетика Энергетика Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.

Энергетика Энергетика «Газпром» сократил инвестпрограмму на 2019 год Правление «Газпрома» приняло проекты инвестиционной программы и бюджета на 2019 год.

Энергетика Энергетика В Красноярском крае разработали программу газификации до 2023 года В Красноярском крае разработали программу газификации на 2019-2023 годы.

Энергетика Энергетика Топливный процент. Как изменятся цены из‐за подорожания бензина С начала года, по данным Росстата, бензин подорожал на 9,3%, дизельное топливо — на 11,5%. Причем больше всего топливо выросло в цене в регионах Восточной Сибири и на заправках Дальнего Востока.