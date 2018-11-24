Энергетика

WSJ узнала о плане Эр-Рияда и ОПЕК сдержать падение цен на нефть
РБК
вчера в 19:04

Саудовская Аравия и ОПЕК двигаются к компромиссу между реализацией политики, которая не приведет к росту цен на нефть, в угоду США и сокращением добычи нефти для балансировки перенасыщенного предложением рынка. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РБКвчера в 19:04

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За восемь лет Югра в 2,6 раза снизила объемы сжигания ПНГ

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 2010 года в 2,6 раза снизились объемы сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.
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По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины подошла к кризисной черте и готова к внедрению графика аварийных отключений на 1400 МВт Причинами коллапса эксперт назвал провал антрацитовых блоков из-за проблем с топливом и низкого тарифа, нежелание ТЭС работать из-за низких тарифов и ненадёжность атомной генерации.
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Правление «Газпрома» приняло проекты инвестиционной программы и бюджета на 2019 год.
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С начала года, по данным Росстата, бензин подорожал на 9,3%, дизельное топливо — на 11,5%. Причем больше всего топливо выросло в цене в регионах Восточной Сибири и на заправках Дальнего Востока.
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