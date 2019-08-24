Политика
WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского заводаРБК 00:03
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Болтон намерен сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Московский Комсомолецвчера в 22:02
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Наука
Физики открыли новое состояние материи
Обновлено 21 августа в 16:54
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено вчера в 10:15
Гаджеты
Раскрыто оснащение OnePlus TV: чип MediaTek и 3 Гбайт ОЗУ
Говорится, что объём оперативной памяти составит 3 Гбайт.
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 03:03
Фигурное катание
Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при, который прошел в Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:21
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 09:59
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
Обновлено в 03:00
Космос
Охотник за сокровищами столкнулся с подводным кораблем пришельцев возле Багамских островов
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Дерматологи назвали лучшие способы защиты кожи от прыщей
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада
Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.
Обновлено вчера в 05:53
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции
Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.
Обновлено в 02:34
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Савченко заявила об украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Культура
Шпиц-гипнотизер с российского телеканала рассмешил соцсети
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза
По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Общество
Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за лицемерия
Королевский эксперт Дункан Ларкомб считает, что принц Гарри вскоре может лишиться своей популярности.
Обновлено в 01:35
Экономика
Минобрануки объявило конкурс лучших исследований российских ученых
Российские ученые могут принять участие в новом открытом конкурсе Минобрнауки, общий объем финансирования которого составляет 180 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки улучшилось
Обновлено вчера в 13:57
Общество
В Брянске открывается Свенская ярмарка
Сегодня,24 августа, в Брянской области проходит грандиозная Свенская ярмарка.
Обновлено в 02:25
Наука
Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей
Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено вчера в 14:00