Политика

WSJ узнала о готовящихся санкциях США против «Северного потока – 2»Известия 08:08

Американская газета The Wall Street Journal узнала, что Вашингтон готовится к ведению санкций против проекта «Северный поток – 2». В Германии, пишет издание, это воспримут как агрессию против члена НАТО, сообщает «Газета.ру».
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с чего всё началось
Такое мнение сенатора-демократа Криса Кунса передает
 американская газета The Wall Street Journal в статье «Как российский газопровод вбивает клин между США и их союзниками», сообщает НСН.
Национальная служба новостей00:40

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США изучают дополнительные санкции против «Северного потока — 2»

RT на русском15:01

СМИ узнали о планах США наложить санкции на «Северный поток-2»

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В США допустили дополнительные санкции против «Северного потока – 2»

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В США подтвердили намерение ввести санкции против «Северного потока - 2»

Газета.Ru15:29

США допустили новые санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новости14:55

Как «Северный поток – 2» стал яблоком раздора между США и Германией

Ведомости08:48

Протест США из-за «Северного потока-2»: За СПГ или против России?

Национальная служба новостей00:40
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Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Обновлено в 20:01
Политика

В сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

В интернете появилось фото президента Украины Петра Порошенко, сделанное в ходе митинга в Житомире.
Обновлено в 20:58
Политика

Двух человек задержали за саботаж на объектах энергосистемы Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что два человека задержаны по подозрению в организации саботажа на объектах энергосистемы республики.
Обновлено в 22:57
Политика

Власти США потребовали модифицировать системы Boeing 737 MAX

Американские власти заявили о намерении обязать компанию Boeing внести модификации в системы самолетов Boeing 737 MAX несмотря на то, что уверены в безопасности лайнеров, сообщается на сайте Федерального авиационного управления (FAA) США.
Обновлено в 21:10
Происшествия

В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса

Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
Обновлено в 23:08
Армия и оружие

Армия РФ приступила к созданию закрытого интернета

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета.
Обновлено в 19:47
Политика

Мэй согласовала с Еврокомиссией поправки к соглашению по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали поправки к соглашению по выходу страны из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 21:36
Происшествия

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 19:35
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Политика

В ООН заявили об улучшении ситуации с гуманитарным доступом в Сирии

Сотрудничество структур ООН с сирийскими властями по гуманитарным вопросам носит конструктивный характер, ситуация с доступом улучшилась, но пока еще недостаточно, заявил РИА Новости региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис.
Обновлено в 22:35
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено в 19:18
Политика

Япония может пойти на серьёзные уступки в вопросе Курил

Обновлено в 14:32
Происшествия

Устроивший теракт в Еврейском музее Брюсселя получил пожизненный срок

Француз Мехди Неммуш, устроивший стрельбу в Еврейском музее в Брюсселе в 2014 году, был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, сообщает Reuters.
Обновлено в 19:59
Политика

Российское судно отказались заправлять в Южной Корее из-за санкций

Попавшая под санкции российская компания «Гудзон» сообщила, что в южнокорейском порту Поханг отказывают в заправке ее судна «Партизан».
Обновлено в 08:20
Политика

Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото

Крымские музеи выступили с официальным заявлением перед началом слушаний в апелляционном суде Амстердама, по итогам которых может быть принято решение о судьбе уникальной коллекции скифского золота.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Женщина отрезала себе руку ради страховки в Словении

Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради страховки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:41
Происшествия

Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 млн рублей

Обновлено в 17:03
Футбол

Зинедин Зидан вновь возглавил «Реал»

Обновлено в 13:41
Общество

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие

Ракету «Циркон» испытают с фрегата «Адмирал Горшков» в конце 2019 года

Обновлено в 20:48
Армия и оружие

Антонов заявил, что России и США необходим полноформатный диалог

России и США необходим полноформатный диалог, страны сталкиваются с общими вызовами в области безопасности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 17:54
Происшествия

Прокурор запросил для Титиева четыре года колонии

Гособвинитель сегодня в ходе прений попросил суд признать главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорить его к лишению свободы и штрафу.
Обновлено в 04:31
Хоккей

Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Торонто»

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 броска из 27. Защитник "Мэйпл Лифс" Никита Зайцев отметился результативной передачей.
Обновлено в 21:59
Политика

США сокращают бюджет «Радио Свобода» до $628 млн

Соединенные Штаты сокращают бюджет «Радио Свобода» («Радио Свободная Европа») на 2020 финансовый год примерно на 5%, до $628 млн.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха: «Муж ревновал меня, поэтому мы дрались»

Эдита Пьеха вспомнила о непростых отношениях с первым мужем Александром Броневицким.
Обновлено в 23:00
Общество

Сергея Зверева вызвали в полицию после одиночного пикета у стен Кремля

Обновлено в 11:22
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Коэффициент смертности ВИЧ-положительных в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона, в Иркутской области — 42,4 случая на 100 тысяч жителей (каждый третий или четвертый человек на сотню умерших), а в Свердловской области — 38,1 случая на 100 тысяч человек.
Обновлено в 10:29
Экономика

Россияне назвали условие повышения производительности труда

Годом раньше повысить свою производительность труда в случае роста зарплаты были готовы только 64 процента работающих и только 31 процент - в случае ее повышения в полтора-два раза.
Обновлено в 22:30
Общество

Опрос: более 70% родителей выступили в поддержку дресс-кода в школах

Уточняется, что у 65% опрошенных родителей дети учатся в образовательных учреждениях, где школьная форма обязательна.
Обновлено в 21:42
Происшествия

Обвинение просит для Барсукова 24,5 года колонии

В совокупности, с учётом ранее назначенных авторитетному бизнесмену наказаний, в рамках дела о создании преступного сообщества сторона обвинения просила суд приговорить его к 24 годам и шести месяцам колонии.
Обновлено в 16:04
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