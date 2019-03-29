Происшествия

WSJ: сбой в бортовой системе мог привести к крушению Boeing в ЭфиопииREGNUM 05:14

Предварительный доклад о возможных причинах крушения лайнера власти Эфиопии могут обнародовать в ближайшие дни. Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2019 года пассажирский самолёт Boeing 737 МАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение практически сразу после вылета из аэропорта Аддис-Абебы.
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Стало известно, из‐за какого сбоя разбился Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

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WSJ узнал о сбое в бортовой системе Boeing перед катастрофой в Эфиопии

Газета.Ru04:18

СМИ узнали предварительные причины катастрофы эфиопского Boeing

Говорит Москва03:47

WSJ узнала содержание доклада о причинах падения Boeing 737 MAX в Африке

РБК03:53

WSJ: причиной катастрофы эфиопского Boeing мог стать сбой в бортовой системе MCAS

ТАСС03:51

Названа вероятная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Взгляд.ру02:29

СМИ: причиной крушения Boeing в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS

РЕН ТВ03:59
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