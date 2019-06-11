Политика
WSJ: убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУДождь 01:43
Как утверждают собеседники издания, Ким Чен Нам, который жил в китайском анклаве Макао, поехал в Малайзию в феврале 2017 года, чтобы встретиться с представителем ЦРУ, с которым поддерживал контакт. Он также был связан со службами безопасности других стран, утверждают источники.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Политика
В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым
Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов
Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
На Кубани девушки-курсанты сдали зачеты на допуск к полетам
Курсанты десантировались с вертолета Ми-8 с высоты более 800 м. Подготовку к зачету курсанты проходили на тренажерах в течение месяца, сообщает пресс-служба Минбороны РФ.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Игры
Ubisoft представила на E3 Watch Dogs Legion
В рамках конференции E3 компания Ubisoft представила новую часть популярной серии игр Watch Dogs Legion.
Обновлено вчера в 21:55
Культура
Мединский вручил награды Ходченковой, Пореченкову и Куценко
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды, в частности, звания заслуженной артистки РФ удостоилась Светлана Ходченкова, народным артистом РФ стал Михаил Пореченков, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получил Гоша Куценко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Футбол
Сборная России сыграет с Кипром в красной форме
Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Кипра .
Обновлено в 05:53
Общество
В Россельхознадзоре назвали глупостью предложение не уничтожать санкционные продукты
Роспотребнадзор предложил законодательно запретить захоронение или уничтожение пригодных к употреблению в пищу продуктов питания.
Обновлено в 06:51
Музыка
Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми
Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено вчера в 11:15
Футбол
«Порту» договорился с Зе Луишем и сделает предложение «Спартаку»
Напомним, Зе Луиш выступает за Спартак с 2015 года.
Обновлено в 06:26
Авто
Mercedes-Benz представила семиместный кроссовер GLB
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Наука
В гробнице майя найдены ужасающие черепа
В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 07:31
Кино
Майкл Рукер снимется в сериале «Темная башня» по Стивену Кингу
Майкл Рукер, известный по ролям в фильме «Стражи Галактики» и сериале «Ходячие мертвецы», снимется в экранизации цикла Стивена Кинга «Темная башня».
Обновлено в 06:10
Футбол
Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии
Обновлено в 05:59
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28