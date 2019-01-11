Армия и оружие
В издании напомнили, что ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обещал, что американские войска не выйдут из Сирии до тех пор, пока Турция не согласится перестать наносить авиаудары по курдам.
Газета.Ru10 января в 19:47
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WSJ: США готовят вывод войск из Сирии, несмотря на споры с Турцией о судьбе курдов
ТАСС10 января в 18:26
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:35, Ашберн
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