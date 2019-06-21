Армия и оружие

WSJ: советники Трампа убеждали его нанести точечные удары по ИрануТАСС вчера в 23:25

По ее данным, решением не наносить точечные удары по трем объектам на территории Ирана Трамп "огорчил большинство своих советников по национальной безопасности". "Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно", - приводит издание слова Трампа, якобы сказанные им неназванному источнику.
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СМИ узнали о поддержке советниками Трампа нанесения ударов по Ирану

РБК01:28

Советники Трампа по нацбезопасности убеждали нанести удары по Ирану

Известия01:05

WSJ: советники Трампа убеждали его нанести удар по Ирану

RT на русском00:38

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Газета.Ru00:51

Советники Трампа выступали за нанесение точечных ударов по Ирану

Комсомольская правда00:41

Трамп назвал временной мерой отказ от нанесения удара по Ирану

Российская газета01:00

WSJ: советники Трампа убеждали его нанести точечные удары по Ирану

ТАССвчера в 23:25
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Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

«Свеча памяти» объединила тысячи свердловчан

В Свердловской области мемориальная традиционная акция «Свеча памяти» объединила тысячи человек.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Политика

Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию

Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Соловьев назвал цинизмом заявление Зеленского о мире

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.
Обновлено в 00:03
Футбол

Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:18
Авто

Назван ТОП-5 б/у кроссоверов с АКПП за 1 млн. рублей

«Автоновости дня» обратились за помощью к специалистам, которые помогли составить ТОП-5 лучших кроссоверов за 1 млн. рублей, с хорошим оснащением и без серьезных технических проблем.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В состав военного комитета НАТО впервые в истории вошла женщина

Контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой в истории организации женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО.
Обновлено вчера в 14:42
Спорт

Российские волейболисты обыграли сборную Болгарии в Лиге наций

Мужская сборная России провела второй матч четвертого этапа волейбольной Лиги наций в городе Куяба (Бразилия).
Обновлено вчера в 18:45
Единоборства

Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд

Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло восемь секунд.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Москалькова призвала омбудсмена Грузии защитить россиян

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала омбудсмена Грузии Нино Ломджарию помочь защитить права россиян в этой стране.
Обновлено в 02:18
Политика

На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

Появилось видео первого применения новейшей ракеты для Ми-28НМ

Первое применение применение новейшей многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ попало на видео.
Обновлено в 02:21
Энергетика

В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах.
Обновлено вчера в 20:55
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено вчера в 19:26
Единоборства

WBO объявила Усика обязательным претендентом в тяжелом весе

Обновлено в 02:01
Финансы

Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления

Если Штаты готовятся к новым торговым агрессиям, они примут решение снизить ставку уже в июле, чтобы превентивно создать внутри экономической системы ультрамягкие условия.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Гаишников хотят наделить полномочиями лишать прав без суда

Инспекторов ДПС предлагают наделить полномочиями лишать водителей права управлять автомобилей без суда.
Обновлено 21 июня в 06:59
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено вчера в 16:18
Энергетика

Эксперты изучат причины «медийной истерии» вокруг цен на бензин

Как считает заместитель директора ЦИПРЭ Владимир Дробышевский, «медийная истерия» вокруг цен на бензин в начале июня во многом — результат неоправданно завышенных ожиданий автомобилистов.
Обновлено в 00:04
Единоборства

Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи

Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.
Обновлено в 01:16
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Здоровье

Малышева назвала лучшую в мире диету

Обновлено в 02:19
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