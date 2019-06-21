WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по ИрануГазета.Ru 00:51

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

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