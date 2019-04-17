Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400ТАСС вчера в 22:45
Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
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Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Общество
С омички требуют налог на цветы, которые ей подарила мэрия за младенца
В мэрии заявили, что женщину предупреждали о налоге и она даже оставила соответствующую подпись.
Обновлено в 04:07
Космос
Ученые перенесли дату конца света
Ученые отменили конец света, который, по их ранним предположениям, должен был произойти 21 апреля. Дату перенесли на более поздний срок.
Обновлено в 03:39
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Варвару Караулову освободили из колонии
Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Авто
Haima представила серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей
Цены пока не объявлены, но ожидается, что базовая версия кроссовера обойдется минимум в 89 900 юаней (около 860 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:13
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено вчера в 15:09
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Общество
Губернатор Кузбасса в 2018 году заработал более 70 миллионов рублей
Согласно декларации, губернатор Кузбасса в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 70 миллионов 280 тысяч 607 рублей 54 копейки.
Обновлено в 05:50
Единоборства
Боксер Миллер провалил допинг-тест перед боем с Джошуа
Обновлено в 02:58
Политика
Самолет Ил-112 впервые покажут публике на авиасалоне МАКС-2019
Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В впервые покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019, который в конце августа пройдет в подмосковном Жуковском.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Генпрокуратура может возбудить дело из-за повреждения обшивки «Союза»
Ночью 30 августа 2018 года на МКС была зафиксирована утечка воздуха, которая происходила на корабле "Союз МС-09".
Обновлено в 05:57
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хаспел
Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
Обновлено в 04:27
Авто
УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник
Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Наука
Ключевую часть самой мощной лазерной установки в мире собрали в Сарове
Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») завершили сборку центрального элемента самой мощной лазерной установки в мире, которая в перспективе будет применяться в том числе для получения чистой энергии, сообщила пресс-служба ядерного центра.
Обновлено вчера в 09:21
Спорт
Евгения Медведева анонсировала новую короткую программу
Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева в своей новой короткой программе будет выступать под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 британской рок-группы Muse.
Обновлено в 06:49
Кино
Авторы «Мстителей» просят не распространять спойлеры «Финала»
Мировая премьера фильма состоится 26 апреля.
Обновлено в 06:57
Политика
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
Главное для ОПК - поддержание обороноспособности на уровне, при котором не должно возникнуть и мысли вести диалог с РФ при помощи силы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:46
Культура
Медведев — о культуре: за год музеи приняли почти 150 млн человек
Инициативу поддержали около 350 музеев и выставочных залов, отметил он. По словам Медведева, люди стали чаще ходить в музеи.
Обновлено в 06:30
Футбол
Гордеев покинул пост главного тренера юношеской сборной России
Главный тренер сборной России U19 Андрей Гордеев покинул свой пост, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Обновлено в 05:26
Политика
Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»
В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
Обновлено в 05:41
Экономика
До 10 млн безработных появится в России
Лишиться работы могут от шести до десяти миллионов граждан России.
Обновлено в 04:13
Наука
Определен признак преждевременной смерти у мужчин
Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 01:32