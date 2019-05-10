Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в СШАRT на русском вчера в 18:25
«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму возможное число жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
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Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
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Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
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Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
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Происшествия
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Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
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В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
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Студенты разработали дизайн будущего премиального автомобиля FCA
В рамках конкурса студенты, обучающиеся на курсах транспортного и промышленного дизайна, подготовили эскизы на тему: «свое видение статусного автомобиля будущего под одной из марок FCA».
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Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
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В России увеличилось количество преступлений против иностранцев
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Умер известный комик Фредди Старр
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В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
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Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети
Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
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Общество
Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста
Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
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В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА "Новости".
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Скончался журналист Сергей Доренко
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Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»
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