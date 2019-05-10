Армия и оружие

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в СШАRT на русском вчера в 18:25

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму возможное число жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
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WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями

ТАССвчера в 12:10

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

RT на русскомвчера в 18:25

США создали секретную ракету, атакующую лезвиями

РЕН ТВвчера в 18:33

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

Газета.Ru02:43

У американских военных нашли «ракету-потрошитель»

Вести.Ruвчера в 10:20

WSJ сообщила о создании в США секретной ракеты

РИА Новостивчера в 09:57

WSJ: США разработали сверхсекретную ракету-ниндзя

News.ruвчера в 09:31
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Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Финансы

Обвал рубля произойдет в ближайшие дни

Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Хоккей

Россия сыграет первый матч на Чемпионате мира по хоккею в Словакии

Обновлено в 02:16
Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Россиянина задержали на Шри-Ланке за видеосъёмку

Силовики Шри-Ланки задержали в городе Галле гражданина России за несанкционированную видеосъёмку. Он использовал для этого квадрокоптер.
Обновлено в 03:59
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Авто

В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро

Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Общество

В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой

Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Общество

Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде Победы

Обновлено в 00:46
Происшествия

Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти

Обновлено в 04:06
Авто

Студенты разработали дизайн будущего премиального автомобиля FCA

В рамках конкурса студенты, обучающиеся на курсах транспортного и промышленного дизайна, подготовили эскизы на тему: «свое видение статусного автомобиля будущего под одной из марок FCA».
Обновлено в 03:22
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Общество

В России увеличилось количество преступлений против иностранцев

Количество преступлений против иностранцев и лиц без гражданства за первые три месяца 2019 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено 08 мая в 09:06
Гаджеты

Xiaomi существенно обновила приложение Mi Fit

Xiaomi Mi Fit является официальным приложением для трекеров активности и умных часов Xiaomi и Huami Amazfit.
Обновлено в 01:30
Культура

Умер известный комик Фредди Старр

Обновлено вчера в 18:33
Кино

В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05
Гаджеты

Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети

Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
Обновлено вчера в 06:18
Общество

Друг Доренко рассказал о последних часах жизни журналиста

Общественный деятель и переводчик Бронислав Виногородский рассказал о последних часах жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 04:02
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Общество

Грозы и дожди ожидают москвичей в пятницу

В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:45
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено вчера в 04:01
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