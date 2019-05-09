Армия и оружие

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в СШАRT на русском вчера в 18:25

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму возможное число жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
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В США рассказали о создании «ниндзя-бомбы»

Известиявчера в 20:54

WSJ: США разработали сверхсекретную ракету-ниндзя

News.ruвчера в 09:31

WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями

ТАССвчера в 12:10

У американских военных нашли «ракету-потрошитель»

Вести.Ruвчера в 10:20

WSJ сообщила о создании в США секретной ракеты

РИА Новостивчера в 09:57

США создали секретную ракету, атакующую лезвиями

РЕН ТВвчера в 18:33

WSJ рассказал о секретной ракете США

Газета.Ruвчера в 08:42
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Политика

Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию

Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:01
Музыка

Попова и Мозгов выбрали музыку для произвольного танца на новый сезон

Обновлено вчера в 03:22
Происшествия

Стало известно, где похоронят Доренко

Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

В ресторане на юге Швеции произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:25
Культура

Мединский не следит за ситуацией вокруг шоу «Голос. Дети»

Более половины зрителей оказали свою поддержку дочери российской певицы Алсу. Второе место на шоу занял Ержан Максим.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

На Ростов надвигается шторм с ливнем и градом

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова, в ближайшее время на донскую столицу обрушатся сильные ливни, в сочетании с грозой и градом.
Обновлено вчера в 08:01
Политика

В Китае заявили, что примут ответные меры на пошлины со стороны США

Пекин выразил глубокое сожаление в связи с повышением Вашингтоном с 10 до 25% пошлин на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры.
Обновлено в 00:32
Происшествия

В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»

Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Политика

Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

Обновлено вчера в 23:43
Здоровье

Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга

Специалисты озвучили симптомы, которые одними из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено вчера в 21:51
Транспорт

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие

Бойцам ВСУ в Донбассе прислали иностранных инструкторов

Обновлено вчера в 09:14
Авто

Определились самые опасные и безопасные авто по версии Euro NCAP

Самые безопасные автомобили Открыл рейтинг самых безопасных машин кроссовер Audi Q3, покоривший экспертов Euro NCAP высоким уровнем защиты коленей, бедер и шейного отдела водителя.
Обновлено вчера в 05:26
Политика

На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления

Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено вчера в 09:57
Общество

Невзоров восхитился обстоятельствами гибели Доренко

Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Авто

Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель

Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
Обновлено в 00:39
Космос

В России разгадали секрет «огненных волос» Солнца

Обновлено 08 мая в 11:06
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено вчера в 17:54
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