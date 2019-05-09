Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в СШАRT на русском вчера в 18:25
«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму возможное число жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
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