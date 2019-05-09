Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в СШАГазета.Ru 02:43
США разработали высокоточную ракету R9X, поражающую цель выбрасывающимися лезвиями, сообщила в четверг, 9 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних представителей администрации США.
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Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами
Обновлено 08 мая в 20:53
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Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100
Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
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Политика
Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков
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Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
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В Евросоюзе предложили ввести на востоке Украины международное правительство
С предложением создать в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках переходное международное правительство, которое бы проконтролировало бы проведение свободных выборов на данных территориях, выступила член внешнеполитического комитета Бундестага (Германия) от фракции Свободной демократической партии Рената Альт.
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Чех: финал с «Челси» был бы замечательным завершением моей карьеры
Матч с бывшей командой в финале еврокубка был бы замечательным завершением моей карьеры.
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Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера
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Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
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В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
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