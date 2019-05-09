Армия и оружие

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в СШАГазета.Ru 02:43

США разработали высокоточную ракету R9X, поражающую цель выбрасывающимися лезвиями, сообщила в четверг, 9 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних представителей администрации США.
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WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями

ТАССвчера в 12:10

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

RT на русскомвчера в 18:25

США создали секретную ракету, атакующую лезвиями

РЕН ТВвчера в 18:33

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

Газета.Ru02:43

У американских военных нашли «ракету-потрошитель»

Вести.Ruвчера в 10:20

WSJ сообщила о создании в США секретной ракеты

РИА Новостивчера в 09:57

WSJ: США разработали сверхсекретную ракету-ниндзя

News.ruвчера в 09:31
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:22
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд

Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 01:20
Здоровье

Заслуженный врач РФ рассказал, почему Доренко не смогли спасти

Заслуженный врач РФ Евгений Лильин рассказал, почему журналиста Сергея Доренко не смогли реанимировать.
Обновлено в 04:18
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на самолетах Superjet

Обновлено 08 мая в 14:35
Общество

Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде Победы

Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Спорт

Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии

Обновлено в 04:40
Футбол

«Семак в лицо мне сказал: «Вы нас предали». Интервью человека, воспитавшего тренера «Зенита», Безродного, Юрана и Гамулу

В трех часах езды от Санкт-Петербурга, в эстонском Силламяэ, почти полтора десятилетия тренирует Вадим Добижа, у которого Сергей Семак играл в луганском спортивном училище с двенадцати до шестнадцати лет.
Обновлено в 03:13
Авто

Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Наука

Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами

Обновлено 08 мая в 20:53
Происшествия

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Политика

Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Дана Борисова помирилась с дочерью

Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Гаджеты

Смартфон Google Pixel 3A препарирован: аппарат можно отремонтировать

Специалисты iFixit изучили анатомию смартфона среднего уровня Google Pixel 3A, официальная презентация которого состоялась всего несколько дней назад.
Обновлено в 03:55
Политика

Минюст Украины взыскал $3 млн по делу Януковича у двух компаний

Министерство юстиции Украины взыскало более $3 млн в бюджет по делу о конфискации средств бывшего президента Виктора Януковича.
Обновлено в 05:21
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Политика

В Евросоюзе предложили ввести на востоке Украины международное правительство

С предложением создать в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках переходное международное правительство, которое бы проконтролировало бы проведение свободных выборов на данных территориях, выступила член внешнеполитического комитета Бундестага (Германия) от фракции Свободной демократической партии Рената Альт.
Обновлено в 05:27
Футбол

Чех: финал с «Челси» был бы замечательным завершением моей карьеры

Матч с бывшей командой в финале еврокубка был бы замечательным завершением моей карьеры.
Обновлено вчера в 18:15
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера

Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
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