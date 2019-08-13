За семь месяцев 2019 года компания Boeing осуществила на 38% меньше поставок пассажирских лайнеров заказчикам, чем за такой же период прошлого года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%

Наука Ученые объявили о победе над вирусом Эбола Два экспериментальных препарата против вируса Эболы показали настолько высокую эффективность, что теперь их будут использовать для лечения жителей Демократической Республики Конго.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Общество «Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов «Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Футбол Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы о России и Украине Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к украинскому партнеру по команде Ярославу Ракицкому со словами об отношениях России и Украины, сообщает РИА "Новости".

Политика Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Финансы Курс доллара опустился ниже 65 рублей В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.

Футбол Как «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов «Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Порту» и пробился в раунд плей-офф.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Технологии Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.

Экономика Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.

Кино Гоблин озвучит фильмы для «Ростелекома» Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) займётся переводом и озвучкой 11-ти фильмов для «Ростелекома».

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Общество Два округа в Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа из-за новых правил получения виз для иммигрантов Округа Санта-Клара и Сан-Франциско в Калифорнии подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за новых правил получения виз и грин-карт для иммигрантов.

Происшествия Украинка получила 20 лет тюрьмы в США за детскую порнографию В США гражданку Украины приговорили к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии, сообщает ТАСС.

Музыка Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни на студии Исполнитель Андрей Лысиков (Дельфин) потерял сознание во время записи песни на одной из студий в Москве.

Технологии Путин отменил территориальные ограничения «Сколково» Инновации в масштабах страны В России в рамках федерального закона отменены территориальные ограничения по развитию инновационного центра «Сколково».

Армия и оружие Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты в случае их приближения к российским бортам.

Культура В Третьяковской галерее показали сразу два «Черных квадрата» С 13 августа посетители музея могут увидеть сразу два "Черных квадрата" Казимира Малевича в одном зале, а также побывать в специальных пространствах, посвященных коллекционеру Георгию Костаки и художнику Александру Дейнеке.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Политика Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.

Политика Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины.