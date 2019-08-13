Экономика
WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%Газета.Ru 17:30
За семь месяцев 2019 года компания Boeing осуществила на 38% меньше поставок пассажирских лайнеров заказчикам, чем за такой же период прошлого года. Об этом пишет The Wall Street Journal.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:42, Вашингтон
Наука
Ученые объявили о победе над вирусом Эбола
Два экспериментальных препарата против вируса Эболы показали настолько высокую эффективность, что теперь их будут использовать для лечения жителей Демократической Республики Конго.
Обновлено в 04:42
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
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Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
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Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы о России и Украине
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к украинскому партнеру по команде Ярославу Ракицкому со словами об отношениях России и Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:49
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
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Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Футбол
Как «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
«Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Порту» и пробился в раунд плей-офф.
Обновлено в 17:18
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Технологии
Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
Обновлено в 16:20
Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Обновлено в 06:42
Кино
Гоблин озвучит фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) займётся переводом и озвучкой 11-ти фильмов для «Ростелекома».
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре
Во вторник, 13 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ России сообщило, что в текущем месяце российский фрегат «Адмирал Касатонов» совершит выход на полигон в Балтийском море с целью прохождения завершающего этапа заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани
В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.
Обновлено в 15:39
Общество
Два округа в Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа из-за новых правил получения виз для иммигрантов
Округа Санта-Клара и Сан-Франциско в Калифорнии подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за новых правил получения виз и грин-карт для иммигрантов.
Обновлено в 17:52
Политика
Кремль осудил жестокость полиции на митингах
Обновлено в 06:27
Космос
Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
Обновлено в 02:44
Происшествия
Украинка получила 20 лет тюрьмы в США за детскую порнографию
В США гражданку Украины приговорили к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В аэропорту Гонконга наводят порядок
Обновлено в 17:20
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание во время записи песни на студии
Исполнитель Андрей Лысиков (Дельфин) потерял сознание во время записи песни на одной из студий в Москве.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в Испании
Экс-супруг Ани Лорак показал в Instagram нежное фото с дочерью.
Обновлено в 09:59
Технологии
Путин отменил территориальные ограничения «Сколково»
Инновации в масштабах страны В России в рамках федерального закона отменены территориальные ограничения по развитию инновационного центра «Сколково».
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО
Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты в случае их приближения к российским бортам.
Обновлено в 16:56
Культура
В Третьяковской галерее показали сразу два «Черных квадрата»
С 13 августа посетители музея могут увидеть сразу два "Черных квадрата" Казимира Малевича в одном зале, а также побывать в специальных пространствах, посвященных коллекционеру Георгию Костаки и художнику Александру Дейнеке.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Политика
Трамп снова пригрозил выходом США из ВТО
Президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если не улучшатся условия.
Обновлено в 15:57
Политика
Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной
Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины.
Обновлено в 17:47
Общество
Роскомнадзор внес Instagram Светова в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор внес аккаунт в Instagram члена федерального комитета Либертарианской партии и блогера Михаила Светова в реестр страниц, содержащих запрещенную информацию.
Обновлено в 09:59