Экономика

WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%Газета.Ru 17:30

За семь месяцев 2019 года компания Boeing осуществила на 38% меньше поставок пассажирских лайнеров заказчикам, чем за такой же период прошлого года. Об этом пишет The Wall Street Journal.
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СМИ узнали о снижении поставок самолетов Boeing на 38%

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