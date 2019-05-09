Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в СШАRT на русском 18:25

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
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США создали секретную ракету, атакующую лезвиями

РЕН ТВ18:33

WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями

ТАСС12:10

WSJ: США разработали сверхсекретную ракету-ниндзя

News.ru09:31

У американских военных нашли «ракету-потрошитель»

Вести.Ru10:20

WSJ сообщила о создании в США секретной ракеты

РИА Новости09:57

СМИ узнали об использовании США секретных «разрезающих ракет-ниндзя»

Life.ru11:52

WSJ рассказал о секретной ракете США

Газета.Ru08:42
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Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 17:56
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Космос

Геологи: Жизнь на Марсе была уничтожена в результате наводнения

Геологи Роберт Крэддок и Ральф Лоренц предположили, что изменения атмосферного давления вызвали прорыв берегов рек, приведя к наводнению на Марсе и уничтожение жизни на нем. Доводы экспертов опубликованы в издании Express.
Обновлено 07 мая в 08:28
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Интернет

Telegram позволит архивировать чаты

Пользователи Telegram смогут архивировать устаревшие чаты. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети

Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 20:01
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Петербурге разыскивают сбежавшего павлина Пашу

Обновлено в 19:05
Политика

США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций

Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Происшествия

В ГУМе протекла крыша после дождя

Крыша ГУМа не выдержала ливня, который уже почти сутки льет над Москвой.
Обновлено в 18:27
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия

У берегов японского Кюсю произошло второе мощное землетрясение за час

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Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

Россия — последняя надежда шведской пары: «Мы перепробовали все» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)

Россия уже много лет рекламирует свои клиники в Швеции и Норвегии.
Обновлено в 18:11
Авто

Россияне стали реже покупать дизельные автомобили

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Общество

В Нижегородской области возродят речные перевозки

Жители Нижегородской области давно просили региональные власти о возобновлении водных маршрутов по своим рекам.
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В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
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Космос

SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
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Dyson запатентовал внешность нового электрокара

Новые патенты Dyson показывают не что иное, как полное переосмысление представлений о конструкции и конструировании больших электрокаров.
Обновлено в 06:47
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Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных

Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро.
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