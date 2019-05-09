Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в СШАRT на русском 18:25

«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
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США создали секретную ракету, атакующую лезвиями

РЕН ТВ18:33

WSJ: США создали высокоточную ракету, способную поражать цель лезвиями

ТАСС12:10

WSJ рассказал о секретной ракете США

Газета.Ru08:42

У американских военных нашли «ракету-потрошитель»

Вести.Ru10:20

СМИ сообщили о секретной американской ракете, которая не взрывается

РИА Новости09:57

WSJ: США разработали сверхсекретную ракету-ниндзя

News.ru09:31

СМИ узнали об использовании США секретных «разрезающих ракет-ниндзя»

Life.ru11:52
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 16:34
Происшествия

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

РФ планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Футбол

Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы

«Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.
Обновлено в 18:29
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Авто

Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено в 09:06
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS проходит испытания в пустыне

Немецкий автопроизводитель опубликовал ролик про внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 09:30
Политика

США арестовали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций

США арестовали северокорейское судно Wise Honest, экипаж которого подозревают в нарушении санкций против Пхеньяна.
Обновлено в 15:55
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге

Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 15:38
Космос

Москвичи увидят космическое селфи на ВДНХ в рамках Дня астрономии 11 мая

Москвичи 11 мая в рамках Дня астрономии увидят космическое селфи на ВДНХ и смогут посетить беседы с экспертами в области астрономии, планетологии, инженерного творчества и художниками.
Обновлено вчера в 04:57
Музыка

Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»

Обновлено в 08:42
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено в 04:01
Политика

Трюдо обсудил с Трампом освобождение задержанных в Китае канадцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом США Дональдом Трампом отношения с Китаем, в том числе вопрос о двух задержанных в этой стране канадских гражданах.
Обновлено в 17:39
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Невзоров признался, что Доренко можно «только позавидовать»

Обновлено в 17:38
Происшествия

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Футбол

Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов

Обновлено в 13:13
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Политика

Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:28
Здоровье

Есть ли лекарства, регулирующие сердечный ритм?

Отвечает эксперт передачи "О самом главном", врач-терапевт, анестезиолог, реабилитолог, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко: – Пульс 50 ударов в минуту бывает при невыраженной брадикардии.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Обновлено в 05:45
Политика

В Киеве началось шествие Бессмертного полка

В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Культура

На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»

Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено в 16:51
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