Армия и оружие
WSJ сообщил о создании секретной ракеты в СШАRT на русском 18:25
«Правительство США разработало специально спроектированную секретную ракету для точных авиаударов, которые убивают лидеров террористов без взрыва, радикально уменьшая ущерб и сводя к минимуму шансы жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.
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Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
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