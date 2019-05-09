Армия и оружие
WSJ рассказала о секретной ракете СШАГазета.Ru вчера в 08:42
Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечается, оружие является специальной модификацией ракеты "Хеллфайр".
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Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
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В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
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Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Украина и Великобритания провели учения в Черном море
Обновлено в 06:25
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Эксперты предполагают, что за производительность самого дорогого купе BMW 8 Series Gran Coupe будут отвечать дизельный 3,0L Turbo мотор на 320л.с. для исполнения 840D или 4,4-литровый V8 на 530 л.с. для версии M850i.
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В Крыму вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны
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Шоу-бизнес
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Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
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Транспорт
Москва стала лидером по количеству электробусов в Европе
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Лавров заявил о расхождениях России и Японии по мирному договору
Между позициями Японии и России, которые касаются подписания мирного договора, существуют значительны расхождения, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой.
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Меган Маркл назвала сына принца Гарри в честь кота, пишет Sun
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл могла выбрать имя для новорожденного сына в честь своего любимого кота, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»
От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Происшествия
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Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции
По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40