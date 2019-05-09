Армия и оружие
WSJ рассказала о секретной ракете СШАГазета.Ru вчера в 08:42
Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечается, оружие является специальной модификацией ракеты "Хеллфайр".
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