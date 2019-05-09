Армия и оружие
WSJ рассказал о секретной ракете СШАГазета.Ru 08:42
Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечается, оружие является специальной модификацией ракеты "Хеллфайр".
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Эксперты уточняют, что частицы свинца оказались в воздухе во время пожара в соборе.
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