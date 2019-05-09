WSJ рассказал о секретной ракете СШАГазета.Ru 08:42

Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечается, оружие является специальной модификацией ракеты "Хеллфайр".

Энергетика Поставки венесуэльской нефти в США вновь опустились до нуля Год назад (за неделю по 4 мая 2018 года) поставки венесуэльской нефти в США составляли 394 тысячи баррелей в день.

Общество В Москве запустили праздничный салют в честь Дня Победы Десятиминутный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве в четверг, было дано 10 тыс. выстрелов.

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Происшествия «Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100 Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.

Общество Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.

Общество Камчатский гороскоп, 10 - 12 мая Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: Пятница отлично подходит для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач.

Политика Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.

Армия и оружие Вандалы испинали и заплевали пушку накануне 9 мая в Могоче Неизвестные повредили и заплевали полевую пушку БС-3, которая была установлена накануне Дня Победы в Могоче.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Общество На Ростов надвигается шторм с ливнем и градом Как сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова, в ближайшее время на донскую столицу обрушатся сильные ливни, в сочетании с грозой и градом.

Политика США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Общество На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.

Армия и оружие Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.

Музыка Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019» Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".

Политика Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.

Происшествия В Киеве задержали организатора аналога «Бессмертного полка» В Киеве полиция задержала правозащитницу Елену Бережную – организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто», аналога «Бессмертного полка»; задержание объяснили нарушением общественного порядка.

Происшествия Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.

Транспорт Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.