Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и КитаемРИА Новости 18:47

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки, сообщает
 газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между обеими странами.
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