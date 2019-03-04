Политика
США и Китай приближаются к заключению торговой сделкиВести.Финанс 06:03
Китай и США находятся на завершающей стадии заключения торговой сделки. Официальное соглашение может быть достигнуто на встрече президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в районе 27 марта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось
Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между обеими странами.РБКвчера в 16:03
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:52, Ашберн
Политика
Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Обновлено в 05:57
Общество
Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»
Напомним, сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения поста колумниста RT Максима Кононенко о программе реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок.
Обновлено в 07:34
Политика
Орешкин рассказал об интересе к работе президентом России
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ему было бы очень интересно поработать на посту президента страны, сообщает 4 марта «Коммерсантъ».
Обновлено в 06:02
Происшествия
В ГИБДД анонсировали изменения в правилах техосмотра
Представители ГИБДД рассказали о том, какие изменения предстоят в правилах технического осмотра транспортных средств.
Обновлено в 04:34
Единоборства
Организация RCC отменила бой Александра Емельяненко, запланированный на 4 мая
Бой Александра Емельяненко, который должен был пройти в Челябинске 4 мая, отменен.
Обновлено в 07:04
Экономика
Как произведут индексацию пенсий с учетом прожиточного минимума
Среди ряда других предложений глава государства поручил производить индексацию пенсий и ежемесячной денежной выплаты с учетом прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 01:20
Происшествия
В Орске убит заместитель директора городских электросетей
Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Политика
МИД России назвал инцидент в Солсбери трюком британского правительства
Инцидент в Солсбери, произошедший 4 марта 2018 года, был трюком «дохлый кот», использованным британским правительством, заявили в пресс-службе МИД России.
Обновлено в 07:00
Политика
Глава Кургана Сергей Руденко уходит в отставку
Обновлено в 07:11
Общество
Тимати оштрафовали за оскорбление избившего DJ Smash экс-депутата
Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash), взыскал 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального труда с рэпера Тимура Юнусова (Тимати) за оскорбление в соцсети.
Обновлено в 05:37
Транспорт
В России предложили штрафовать за проезд под знак экологической зоны
Министерство транспорта России подготовило проект «дорожной карты» по введению зон, в которые будет запрещено въезжать транспортным средствам с «низким экологическим классом».
Обновлено в 06:40
Политика
Кремль потребовал отчет по косаткам и белухам в Приморье до конца дня
Кремль ждет отчета по ситуации с косатками и белухами, содержащимися в бухте Средняя в Приморье, до конца дня.
Обновлено в 06:58
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита
Российский проект газопровода «Северный поток – 2» сделает газотранспортную систему страны невостребованной, а Украина полностью потеряет транзит.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Экс-глава Хакасии стал заместителем гендиректора РЖД
Бывший глава Хакасии Виктор Зимин вошел в состав правления РЖД и был назначен заместителем генерального директора.
Обновлено в 07:32
Авто
Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей
Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайской Geely, намерен с 2020 года ограничить максимальную скорость выпускаемых автомобилей до 180 км/ч, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:34
Технологии
Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты
Национальная система платежных карт (оператор платежной системы "Мир") вместе с пилотной группой из 8 банков запустила сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В ЕАО проверят сообщения о «самообслуживании» в моргах
Согласно репортажу телеканала, в Ленинском районе ЕАО медики и полицейские отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать собственные автомобили, самостоятельно заносить тела в местный морг и помещать их в холодильник.
Обновлено в 04:06
Экономика
Путин призвал правительство и ЦБ вернуться к низкой инфляции
«Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны», — ожидает ЦБ.
Обновлено 28 февраля в 19:03
Политика
Глава Совета муфтиев РФ предсказал резкий рост числа мусульман
«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане», – сказал Равиль Гайнутдин на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее» в Госдуме, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:10
Происшествия
Грузовик сбил двух женщин возле посольства США в Москве
В Москве недалеко от посольства США грузовой автомобиль сбил двух женщин, стоявших возле памятнику Иосифу Бродскому на Новинском бульваре, передает 4 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 07:08
Происшествия
МВД объявило в розыск бывшего директора фонда Навального
МВД России объявило в розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова.
Обновлено 28 февраля в 19:03
Авто
ГАЗ начнет выпускать бюджетный кроссовер Volkswagen
Обновлено в 06:15
Общество
С.Собянин и Ю.Борисов открыли новый корпус НПО «Алмаз»
Мэр добавил, что статус промышленного комплекса позволил решить вопросы, связанные с инфраструктурой предприятия, с градостроительными решениями.
Обновлено в 06:11
Общество
В Латвии предлагают отменить «оккупационный праздник» 8 марта
"8 марта является частью идеологической системы пропаганды тоталитарного оккупационного режима СССР", — написала Яриновска в своём Twitter, отметив, что женщины Латвии "не заслужили такого унижения, что оно до сих пор находится в законе независимой Латвийской Республики". https: / / twitter.com / jarinovska / status / 1101929893867282432 "Сейм должен это решить", — констатировала юрист.
Обновлено в 07:42
Происшествия
На фрегате «Адмирал Григорович» погиб военнослужащий
Обновлено в 07:19
Политика
Рогозин призвал сделать космические снимки доказательством в суде
Высокоточные спутниковые снимки могут стать доказательством в судебных спорах об имуществе, Роскосмос рассчитывает на принятие такого закона, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе осмотра Научного центра оперативного мониторинга Земли вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
ПВО в Калининградской области усилили полком С-400
Противовоздушную оборону в Калининградской области усилили полком С-400 "Триумф", сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Обновлено в 06:03
Футбол
«Крылья Советов» рассчитаются с Тихоновым до конца марта
Генеральный директор самарских "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил РИА Новости, что клуб рассчитается с бывшим главным тренером клуба Андреем Тихоновым за досрочное расторжение контракта до конца марта.
Обновлено в 06:40