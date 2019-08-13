Экономика
WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38%ТАСС 14:33
Корпорация Airbus поставила за аналогичный период 458 самолетов и по итогам текущего года должна превзойти своего главного конкурента и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира. Газета обращает внимание на то, что Boeing пятый месяц подряд не получает ни одного заказа на Boeing 737 MAX.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:07, Вашингтон
Здоровье
Самая масштабная вспышка кори зафиксирована на Украине
На Украине зафиксирована самая масштабная вспышка кори, сообщила директор департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург.
Обновлено в 11:35
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также её ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено в 17:18
Футбол
«Рома» заплатит за Ловрена 15 млн фунтов
Римский клуб заплатит за трансфер футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось о желании самого Ловрена уехать в Италию.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете
Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено в 16:41
Здоровье
Редкое заболевание превратило девочку в пожилую женщину
Обновлено в 05:59
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в следующем раунде Лиги чемпионов
Ранее сообщалось, что телеканал "Матч ТВ" объяснил отмену прямой трансляции ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 17:17
Политика
Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
Обновлено в 12:07
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Под Нижним Новгородом тушат пожар на теплоходе «Святая Русь»
В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь».
Обновлено в 10:00
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Кино
Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено в 13:24
Футбол
«Порту» не пустил съёмочную группу «Матч ТВ» на пресс-конференцию
"Порту" после домашнего поражения от "Краснодара" (2:3) и вылета из Лиги чемпионов не пустил журналистов "Матч ТВ" на пресс-конференцию команд.
Обновлено в 18:50
Энергетика
Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море
Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
В Петербурге прошли первые дебаты кандидатов в губернаторы
В прямом эфире телеканала «Россия 1» и «Радио Россия» прошли первые дебаты кандидатов губернаторы Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и других преступлениях
Экс-президенту Киргизии вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника спецназа.
Обновлено в 03:40
Экономика
Суд начал банкротство IT-интегратора «Техносерв АС»
Московский арбитражный суд 13 августа признал обоснованным требование по иску УК «Сибэнергомаш» о признании банкротом компании «Техносерв АС» и ввел в компании процедуру наблюдения.
Обновлено в 14:51
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Технологии
Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.
Обновлено в 16:20
Политика
Памфилова заявила о дискредитации ЦИК за деньги
Обновлено в 15:12
Экономика
В Сбербанке объяснили, почему в Чехии выдают ипотеку под 3,3%
Как написал он на своей странице в Facebook, чешских клиентов Сбербанка финансируют чешские вкладчики, а низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам в Европе.
Обновлено в 08:12
Футбол
Сёмин награжден Орденом Александра Невского
Обновлено в 04:46
Экономика
Роскосмос объяснил высокие зарплаты своих сотрудников
Госкорпорация "Роскосмос" пояснила РИА Новости, почему средняя зарплата её сотрудников в 2018 году составила почти 400 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 13:06
Технологии
Путин отменил территориальные ограничения «Сколково»
Инновации в масштабах страны В России в рамках федерального закона отменены территориальные ограничения по развитию инновационного центра «Сколково».
Обновлено в 10:58
Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23
ЖКХ
Из-за прорыва трубы Новороссийск и Геленджик остались без воды
По данному водопроводу воду доставляют с насосной станции в Новороссийск, Геленджик, Крымск и населенные пункты Крымского района и Черноморского побережья.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Тина Канделаки заявила о домогательствах Кэти Перри
Прочитав статью о домогательствах Перри, Тина Канделаки тоже вспомнила ситуацию, когда зарубежная певица вела себя неподобающим образом по отношению к ней.
Обновлено в 13:00