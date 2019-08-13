Экономика

WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38%ТАСС 14:33

Корпорация Airbus поставила за аналогичный период 458 самолетов и по итогам текущего года должна превзойти своего главного конкурента и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира. Газета обращает внимание на то, что Boeing пятый месяц подряд не получает ни одного заказа на Boeing 737 MAX.
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СМИ узнали о снижении поставок самолетов Boeing на 38%

Телеканал 360°17:55

WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%

Газета.Ru17:30

Поставки самолетов Boeing сократились на 38%

ТК Звезда16:57

Поставки самолетов Boeing сократились на 38% за год

Известия16:35

Компания Boeing на 38% сократила поставки самолётов в 2019 году

News.ru14:54

WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38%

ТАСС14:33

Boeing начинает заметно отставать от Airbus по поставкам самолетов

Вести.Финанс14:16
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