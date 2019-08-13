Экономика

WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38%ТАСС 14:33

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Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года, и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
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Boeing за семь месяцев 2019 г поставил на 38% меньше самолетов – компания

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