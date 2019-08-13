Экономика
WSJ: поставки самолетов Boeing в 2019 году сократились на 38%ТАСС 14:33
Компания Boeing за семь месяцев текущего года поставила заказчикам на 38% меньше пассажирских самолетов, чем за аналогичный период прошлого года, и уступила по этому показателю европейской авиастроительной корпорации Airbus. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
Обновлено в 08:00
Футбол
«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.
Обновлено в 15:38
Политика
Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом
Китайское правительство стягивает вооруженные силы к границе с Гонконгом, написал 13 августа в Twitter президент США Дональд Трамп со ссылкой на американскую разведку.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
В Крыму ответили на заявление США по поводу визита Путина в Крым
В Крыму отреагировали на заявление посольства США на Украине по поводу визита российского президента на полуостров.
Обновлено в 04:52
Политика
Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского
Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах
Актер, снимавшийся в одном из клипов певицы, пожаловался на нее в соцсетях Актер и модель Джош Клосс, который снимался в клипе на песню Кэти Перри "Teenage Dream", обвинил певицу в домогательствах.
Обновлено в 12:59
Футбол
Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 15:32
Политика
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Авто
Nissan снизил цены на кроссоверы Qashqai, Terrano и X-Trail
Модель Nissan X-Trail снизилась в цене на 50-122 тысячи рублей, а новые ценники на кроссовер с бензиновым двигателем находятся в пределах от 1,59 млн до 2,19 млн рублей, с дизельным мотором – от 1,84 млн до 2,08 млн рублей.
Обновлено в 15:46
Гаджеты
Apple отказала курящему владельцу в ремонте MacBook по гарантии
О произошедшем рассказал веб-разработчик из Америки. По его словам, компания отказала владельцу трех MacBook в ремонте по гарантии.
Обновлено в 15:07
Футбол
Дзюба: судя по всему, в АПЛ уже не поеду
Предполагалось, что он займётся потенциальным переходом футболиста в один из клубов АПЛ.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Общество
В Крыму прогнозируют до 36 градусов тепла
Обновлено в 09:34
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Футбол
«Карабах» дома уступил АПОЭЛу и вылетел из Лиги чемпионов
Футболисты «Карабаха» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов дома проиграли кипрскому АПОЭЛу.
Обновлено в 14:18
Политика
Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.
Обновлено в 14:39
Футбол
Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год
По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
Обновлено в 08:22
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Политика
Трамп пригрозил выходом США из ВТО
Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.
Обновлено в 15:17
Культура
В Суздале пройдет фестиваль исторической реконструкции
В ближайшие выходные, 17 и 18 августа, в Суздале пройдет фестиваль живой истории «Суздаль-град».
Обновлено в 06:11
Авто
BMW 4 Series Coupe тестируют в Мюнхене
Конструкторы баварского автомобильного бренда BMW официально подтвердили начало тестирования обновленной 4 Series Coupe.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Священник из Гатчины объяснил инцидент во время крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко), проводивший обряд крещения годовалого ребенка в Мариенбургском покровском храме города Гатчина (Ленинградская область), в интервью «Пятому каналу» прокомментировал свои действия.
Обновлено 11 августа в 22:07
Общество
Оперный тенор Пласидо Доминго обвинен в сексуальных домогательствах
Известный оперный тенор Пласидо Доминго был обвинен в сексуальных домогательствах, об этом 13 августа сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:39
Политика
МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата
В МИД РФ пояснили, что тогда в Киеве «безосновательно объявили» сотрудника генерального консульства России во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 14:53
Футбол
Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:31