Экономика
WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млнТАСС 19:00
Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн. Эта сумма значительно меньше той, в которую здание оценивали ранее, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.
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Политика
В Венесуэле заявили о гибели 79 человек из-за отключений света
Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что из-за отключений света в Венесуэле «в больнице погибли люди».
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Общество
СМИ сообщили о публикации карты сокровищ Третьего Рейха
В Германии опубликован личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, в котором описаны места, где нацисты во время отступления из Польши прятали золото, произведения искусства и другие ценности, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 20:13
Транспорт
Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание
Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар назвал главными угрозами для НАТО терроризм, кибератаки и Россию.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Во Флориде пять человек погибли при крушении легкого самолета
Пять человек погибли при крушении легкого двухмоторного самолета Piper PA-23-250 в штате Флорида.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
Названа дата последнего пуска военного спутника РФ с Байконура
Стала известная предположительная дата запуска военного спутника с космодрома Байконур.
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Происшествия
Бывшая «Юная мисс Вселенная» из Нидерландов умерла в возрасте 19 лет
Победительница конкурса "Юная мисс Вселенная", состоявшегося в 2017 году, скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против феминисток
В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток», который был приурочен к Международному женскому дню.
Обновлено в 18:59
Кино
Скончался американский актер Ян-Майкл Винсент
Американский актер Ян-Майкл Винсент скончался на 74 году жизни.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Трамп хочет увеличить военные затраты до $750 млрд
Источники в администрации президента США рассказали, что Дональд Трамп намерен попросить у конгресса $750 млрд для военных трат в следующем году.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Бывшего замглавы «Росгеологии» Горринга задержали в аэропорту
Экс-заместителя главы «Росгеологии» Руслана Горринга, покинувшего пост после скандала, задержали в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Москве подросток умер после похода к стоматологу
В Москве подросток умер после визита врачу, сообщается на сайте столичного СК.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
Власти КНДР могут готовиться к запуску ракеты
Обновлено в 20:23
Армия и оружие
Порошенко заподозрили в подготовке побега с Украины
Президент Украины Петр Порошенко затягивает войну ради собственной выгоды и при этом готовится бежать из страны, так как на выборах не победит, а за нелицеприятную ситуацию в армии и коррупцию отвечать придется.
Обновлено в 18:42
Общество
В Буэнос-Айресе сотни женщин перекрыли движение на основной магистрали
Сотни женщин перекрыли движение на основной магистрали Буэнос-Айреса - проспекте 9 июля, выступая за свои права, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 18:25
Происшествия
Во Флориде домашние собаки загрызли насмерть двухлетнего ребенка
Две домашние собаки насмерть загрызли двухлетнего ребенка и искусали его бабушку в американском городе Хай Спрингс в штате Флорида, сообщает местный новостной портал News4jax со ссылкой на офис шерифа округа Алачуа.
Обновлено в 18:34
Спорт
Павлова ответила хейтерам в Instagram
Чемпионка Европы-2019 в одиночной смешанной эстафете Евгения Павлова заявила, что не впускает в свою жизнь хейтеров.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Визит Бабиша продлится три дня. Он стал первым с 2011 года премьер-министром Чехии, приглашённым в Белый дом.
Обновлено в 05:23
Политика
Министр ВВС США уйдет в отставку
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что министр ВВС США Хезер Уилсон намерена уйти в отставку.
Обновлено в 14:27
Политика
Климкина пригласили в Крым проведать родственников
Приглашаем господина Климкина в Крым.
Обновлено в 04:04
Политика
В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкций
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.
Обновлено в 16:59
Спорт
Россия выиграла медальный зачет Универсиады
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Мужчины с цветами ворвались в фем-кафе «Симона» в Петербурге
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
В США удивились эффективности МиГ-21 после воздушного боя над Кашмиром
Американские военные выразили удивление в связи с эффективностью российских истребителей МиГ-21, которые отлично продемонстрировали свою боеспособность во время недавнего воздушного боя над Кашмипром.
Обновлено вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера
По словам приятельницы, Леди Гага беременна вовсе не от своего жениха Кристиана Карино, с котором звезда недавно разорвала отношения, а Брэдли Купер.
Обновлено в 19:04