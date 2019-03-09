Экономика
WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млнТАСС вчера в 19:00
Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн. Эта сумма значительно меньше той, в которую здание оценивали ранее, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
Владельцы одного из самых известных небоскребов Нью-Йорка, Chrysler Building, заключили сделку по его продаже, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 21:45
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В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
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Происшествия
В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Самолет, на борту которого находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Туруханска на севере Красноярского края, пострадавших нет, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Наталья Яковлева.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Обновлено вчера в 23:34
Общество
В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли из-за опасений повышения уровня воды в Неве до опасных значений.
Обновлено в 03:28
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве и области
В Москве сегодня воздух прогреется до 3–5°C, по области температура может подняться до 7°C. Завтра, 10 марта, в столице температура будет держаться на том же уровне, местами возможен дождь и мокрый снег.
Обновлено в 02:07
Общество
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Происшествия
В Коломне при пожаре в жилом доме пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Коломне в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:48
Политика
Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США
Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе.
Обновлено в 03:49
Общество
Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик
Обновлено вчера в 09:17
Политика
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Представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал запрет США на признание полуострова российским, передает РИА "Новости".
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Политика
Глава Европарламента допустил перенос сроков Brexit
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Пентагон вновь пригрозил Турции из-за покупки С-400, сообщает ТАСС.
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Ситуация в сирийском лагере для беженцев «Рукбан» остается катастрофической, говорится в совместном заявлении руководителей координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.
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Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске
Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.
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Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества
Названы лучшие смартфоны на мобильной операционной системе Android по соотношению цены и качества по состоянию на февраль 2019 года.
Обновлено вчера в 16:56
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В Краснодаре воспитательница частного детсада забыла ребенка на улице
В Краснодаре воспитательница частного детского сада 6 марта забыла на улице полуторагодовалого мальчика. Об этом сообщил портал «Блокнот».
Обновлено вчера в 21:54