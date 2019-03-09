WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млнТАСС вчера в 19:00

с чего всё началось

Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн. Эта сумма значительно меньше той, в которую здание оценивали ранее, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн

Политика Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.

Спорт Трусова одержала победу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Загребе.

Политика Порошенко: Украине нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели в тылу России Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киеву необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу России.

Происшествия На подстанции в Венесуэле произошел пожар На подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, пишет в субботу, 9 марта, портал Nacional.

Общество Ушел из жизни внук адмирала Колчака Сегодня на 86-м году жизни скончался Александр Колчак — внук адмирала Александра Колчака.

Происшествия В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.

Армия и оружие ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник ВВС Индии засекли беспилотник около 19.30 по местному времени (16.30 мск) в районе города Ганганагар, после чего дрон был сбит.

Музыка Лазарев представил песню для «Евровидения-2019» Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.

Армия и оружие Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом Полковник запаса Марек Вжосек назвал Калининградскую область военным пугалом России из-за количества размещенных там вооружений.

Общество В Татарстане чиновница отказалась от подаренного Porsche Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, подаренного ей поклонником на 8 марта.

Происшествия В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива «Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.

Армия и оружие Смертник атаковал американо-курдский патруль в Сирии По данным Сирийской обсерватории по правам человека, атака смертника на заминированном автомобиле была направлена на совместный американо-курдский патруль.

Общество Жительницу Японии признали старейшим человеком на планете Жительница Японии Канэ Танака официально признана старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Футбол Солари опоздал на пресс-конференцию перед матчем с «Вальядолидом» Матч «Вальядолид» – «Реал» состоится в воскресенье, 10 марта, в 22:45 мск. Солари близок к увольнению со своего поста.

Армия и оружие Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков Россия завершает разработку новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов вертолетов грузоподъемностью 1–1,5 т. Об этом сообщил ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов.

Происшествия Рядом с воинской частью с С-300 взорвалась самодельная бомба Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба.