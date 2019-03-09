WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млнТАСС вчера в 19:00

с чего всё началось

Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн. Эта сумма значительно меньше той, в которую здание оценивали ранее, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн

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