Экономика
WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млнТАСС 08 марта в 20:00
Владельцы одного из наиболее известных в Нью-Йорке небоскребов Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн. Эта сумма значительно меньше той, в которую здание оценивали ранее, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.
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Владельцы нью-йоркского небоскреба Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.РБК08 марта в 20:34
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