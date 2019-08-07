Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в РоссииИзвестия 11:34
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве. Об этом в среду, 7 августа, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
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Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
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