Политика
WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в РоссииИзвестия 11:34
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве. Об этом в среду, 7 августа, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
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