Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман покидает свой пост 3 октября, потенциальным кандидатам на эту должность являются Стивен Бигун - главный американский переговорщик с Северной Кореей, имеющий опыт работы в России и занимавший должность вице-президента Ford Motor Co, пишет издание The Wall Street Journal.

WSJ назвала кандидатов на пост посла США в России

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