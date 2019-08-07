Политика
WSJ назвала кандидатов на пост посла США в РоссииГазета.Ru 16:36
Нынешний посол США в Москве Джон Хантсман покидает свой пост 3 октября, потенциальным кандидатам на эту должность являются Стивен Бигун - главный американский переговорщик с Северной Кореей, имеющий опыт работы в России и занимавший должность вице-президента Ford Motor Co, пишет издание The Wall Street Journal.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 17:11, Вашингтон
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