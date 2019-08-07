Политика

WSJ назвала имена возможных кандидатов на пост посла США в РоссииРБК 13:05

По словам источника издания, близкого к Гренеллу, посол США в Германии в должности главы американской дипмиссии в России не заинтересован. Высокопоставленный американский чиновник добавил, что президент Дональд Трамп пока еще не определился с кандидатом на этот пост.
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