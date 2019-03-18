Транспорт

WSJ: минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAXТАСС 21:51

Надзорные органы в структуре минтранса уже потребовали от двух сотрудников ФАУ сохранить все компьютерные файлы и документы, касающиеся сертификации Boeing 737 MAX.
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Минстранс США проверяет сертификацию Boeing 737 MAX

РЕН ТВ22:03

WSJ: минтранс США начал проверку сертификации Boeing 737 MAX

ТАСС21:51
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