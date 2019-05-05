WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 годуТАСС вчера в 16:32

Как передает газета The Wall Street Journal, об этом сообщил в субботу Баффетт на годовом собрании акционеров холдинга в Омахе. "Мы можем израсходовать $100 млрд в следующем году, это не проблема", - цитирует газета главу Berkshire Hathaway.

WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году

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