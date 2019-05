WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 годуТАСС вчера в 16:32

Berkshire Hathaway Американская компания

Американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха. Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Компания целиком владеет такими компаниями как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef и NetJets, а также владеет 38,6% Pilot Flying J, 26,8% компании Kraft Heinz, а также American Express, Coca-Cola Company, Wells Fargo, IBM и Apple Bank of America...