Экономика
WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 годуТАСС вчера в 16:32
Как передает газета The Wall Street Journal, об этом сообщил в субботу Баффетт на годовом собрании акционеров холдинга в Омахе. "Мы можем израсходовать $100 млрд в следующем году, это не проблема", - цитирует газета главу Berkshire Hathaway.
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