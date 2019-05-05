Экономика
WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 годуТАСС 16:32
Как передает газета The Wall Street Journal, об этом сообщил в субботу Баффетт на годовом собрании акционеров холдинга в Омахе. "Мы можем израсходовать $100 млрд в следующем году, это не проблема", - цитирует газета главу Berkshire Hathaway.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Архиепископ Американский Константинопольской православной церкви Димитрий подал прошение об отставке.
Обновлено в 13:03
Общество
Мессенджеры начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона
В России с 5 мая 2019 года вступает в силу постановление правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрий Медведева от 6 ноября 2018 года, согласно которому владельцы мессенджеров должны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено в 18:25
Футбол
Салах может пропустить матч ЛЧ с «Барселоной» из-за травмы головы
Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах получил болезненный удар в голову в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасл Юнайтед", его участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" под вопросом, сообщается на официальном сайте "красных".
Обновлено в 18:58
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17
Футбол
Дзюба обратился к фанатам «Зенита» после чемпионства
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба выразил благодарность болельщикам клуба за поддержку и поздравил фанатов с завоеванием чемпионского титула, передает ТАСС.
Обновлено в 17:01
Технологии
Meizu будет жить: компания получила деньги от китайского правительства
Китайская компания Meizu подтвердила, что получила дополнительное финансирование от муниципального фонда Чжухай.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
На записи девушка сидит на больничной койке рядом со священником, однако в кадр попали только ноги певицы.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Гуаидо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post заявил, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:53
Хоккей
Сборная Беларуси вышла в элитный дивизион чемпионата мира
Сборная Беларуси в очередном матче чемпионата мира 2019 года сыграла в основное время вничью с Казахстаном (2:2) и заработала одно очко.
Обновлено в 09:36
Финансы
Майские праздники растопчут российский рубль
Эксперты дали прогноз о судьбе рубля после майских праздников. Они уверены, что майские праздники растопчут российский рубль.
Обновлено в 10:24
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Космос
Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик
Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».
Обновлено в 05:16
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Apple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфонов
Apple и HTC обвинили в обмане пользователей – компании якобы указывали недостоверное временн автономной работы своих смартфонов.
Обновлено в 12:18
Экономика
Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП
Пессимистический сценарий с низким ростом ВВП предполагает, что нацпроекты выполнены не будут, отметила Наталья Акиндинова.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье
Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Авто
Audi показал концепт AI:ME с садом на крыше
Немецкая компания представила необычный концепт-кар, который получил особую экологичность.
Обновлено в 05:58
Общество
Предпринимателей приглашают к диалогу
Началась регистрация участников на XXI конференцию малого и среднего предпринимательства Архангельской области Конференция пройдёт с 30 мая по 1 июня под единой темой «Диалог бизнеса и власти».
Обновлено в 06:55
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Политика
В Германии экс-глава МИД придумал способ «защититься» от России
Германия могла бы создать специальный фонд, средства из которого тратились бы на защиту прибалтийских стран и Польши от России.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» признан самым мощным в мире
Учтивая все характеристики крейсера, специалисты сделали вывод, что «Адмирал Нахимов» по огневой мощи превзошел схожий американский класс кораблей Ticonderoga и стал самым мощным судом в мире.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Здоровье
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено в 17:02
Экономика
Кому положена семейная ферма, или Всё о мерах господдержки сельчанам
На участие в программе «Семейная ферма» подаются документы в соответствии с постановлением правительства Ульяновской области «О Порядке предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств».
Обновлено в 15:30
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Катя Жужа сыграла свадьбу с сыном миллионера в Лас-Вегасе
31-летняя Катя Жужа оформила отношения с 24-летним автогонщиком Артемом Маркеловым.
Обновлено в 17:00