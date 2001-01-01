Экономика

WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 годуТАСС 16:32

Как передает газета The Wall Street Journal, об этом сообщил в субботу Баффетт на годовом собрании акционеров холдинга в Омахе. "Мы можем израсходовать $100 млрд в следующем году, это не проблема", - цитирует газета главу Berkshire Hathaway.
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Баффетт заявил, что его холдинг Berkshire Hathaway не беспокоит исход Brexit

ТАСС17:11
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«Интер» сыграл вничью с «Удинезе»

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Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм

На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.
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«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»

В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
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Происшествия

На западе Москвы обрушился башенный кран

На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
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Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
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Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
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Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Политика

В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ

Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
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В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Хоккей

Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией

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Самый тяжелый мальчик в мире весит почти 200 кг

Самый тяжелый в мире мальчик весит 196,8 кг в возрасте 10 лет, пишет The Mirror.
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Ученые установили, что у Древнего Болгара не было оборонительных стен

Древний Болгар, в 14 веке не имел оборонительных стен с башнями. Бывшая столица Волжской Булгарии, ограничивались валом и рвом.
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Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов

Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.
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В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
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Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
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Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
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Berkshire Hathaway
Американская компания
Американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха. Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Компания целиком владеет такими компаниями как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef и NetJets, а также владеет 38,6% Pilot Flying J, 26,8% компании Kraft Heinz, а также American Express, Coca-Cola Company, Wells Fargo, IBM и Apple Bank of America...
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