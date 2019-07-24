Экономика

WSJ: глава Boeing допустил возможность приостановки выпуска 737 MAXТАСС 15:21

Американская компания Boeing может приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX, если авиарегулятор не одобрит возобновление эксплуатации этих самолетов до конца текущего года. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Денниса Меленберга.
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WSJ: глава Boeing допустил возможность приостановки выпуска 737 MAX

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